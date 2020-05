Fase 2: domani flash mob ambulanti in piazza Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domani, venerdì 15 maggio, alle ore 11, è previsto un flash mob in piazza Lombardia, organizzato dagli ambulanti, dove il consiglio direttivo di Apeca chiederà un incontro con Regione Lombardia "per conoscere con chiarezza i criteri per una ripartenza e per garantire piena sicurezza ai cittadini e agli operatori" spiega in una nota Giacomo Errico, presidente di Apeca (Confcommercio Milano) e Fiva Confcommercio. (Com)