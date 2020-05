Usa: fonti stampa, Washington pensa a contromisure contro rifornimenti iraniani al Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione una risposta alla spedizione di carburante dell'Iran verso il Venezuela colpito dalla crisi. Lo riferisce alla stampa internazionale un alto funzionario dell'amministrazione del presidente Donald Trump. Gli Stati Uniti hanno un "alto grado di certezza" che il governo del presidente venezuelano Nicolas Maduro stia pagando all'Iran tonnellate di oro per il carburante, ha detto il funzionario, parlando a condizione di anonimato. I settori petroliferi dell'Iran e del Venezuela - membri dell'Opec entrambi profondamente in contrasto con gli Stati Uniti - sono sottoposti a severe sanzioni statunitensi. Non sono tuttora chiare e le contromisure che Washington sta prendendo in considerazione, ma Trump, un feroce critico dei governi di Iran e Venezuela, starebbe valutando diverse opzioni. Il Venezuela ha un disperato bisogno di benzina e altri prodotti combustibili raffinati per far funzionare il Paese nel mezzo di un collasso economico. Produce greggio in grandi quantità, ma la sua infrastruttura è stata paralizzata durante la crisi economica. La spedizione segna l'ultimo segno di cooperazione tra Iran e Venezuela. A partire dal mese scorso, diversi voli da Teheran hanno portato materiali in Venezuela per aiutarla a riavviare l'unità di cracking catalitico nella sua raffineria di Cardon da 310 mila barili al giorno, attirando la condanna degli Stati Uniti.(Nys)