Usa: fonti stampa, il gigante dei semiconduttori taiwanese Tsmc potrebbe aprire un impianto in Arizona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che Taiwan Semiconductor Manufacturing (Tsmc), il più grande produttore mondiale di chip per computer, annuncerà dei piani per costruire una fabbrica di chip di ultima generazione negli Stati Uniti, secondo quanto riportato dal "Wall Street Journal". L'annuncio, previsto non prima di venerdì, coincide con uno sforzo da parte dell'amministrazione del presidente Donald Trump per riportare negli Stati Uniti più manifattura straniera. Secondo il "Wsj" una possibile località è l'Arizona. Tsmc ha già una struttura di semiconduttori, di una tipologia avanzata, nello stato di Washington. (Nys)