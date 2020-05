Ue: Gentiloni, impedire che dopo questa crisi ci siano “vincitori e sconfitti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa può fare qualcosa di inedito: mettere sul tavolo per la prima volta delle risorse comuni, per evitare che una crisi comuni abbia delle conseguenze diverse. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Piazza Pulita”, secondo cui l’obiettivo dell’Ue è fare in modo che da questa crisi si esca senza vincitori e sconfitti. “Penso ai 500 miliardi di euro già decisi a sostegno dei nostri sistemi sanitari attraverso il Mes; a sostegno delle Pmi; e a sostegno della cassa integrazione: tre misure europee che mettono insieme 500 miliardi e che sono pari a un terzo del bilancio Ue”, ha detto Gentiloni, ricordando che si sta “lavorando a questo Fondo per la rinascita” che sarà messo insieme attraverso prestiti sui mercati. “Credo che se saremo in grado di arrivarci sarà un grande successo per le prospettive dell’Europa”, ha aggiunto. Su questo tema, il commissario ha ammesso che si tratta di “un accordo non semplice fra paesi che hanno una visione molto diversa. Io sono abbastanza ottimista perché se guardo alla situazione di un mese c’era una resistenza pregiudiziale a un’idea di questo genere: cioè che l’Ue potesse andare sui mercati emettendo titoli di debito per progetti comuni soprattutto a favore dei settori e delle aree geografiche più colpite da questa crisi. Adesso non c’è più quest’opposizione di principio ma si discute molto su tanti aspetti. Si dice molto che il diavolo è nei dettagli, qui c’è un intero inferno di diavoli”, ha detto Gentiloni.(Les)