Fase 2: Zingaretti a sindaci Lazio, riaprire ma in sicurezza

- "Domani partirà una lettera a tutti i sindaci del Lazio per dire loro di correre sulle occupazioni di suolo pubblico. È evidente che dobbiamo avere 3-4 mesi nei quali gli esercizi commerciali di consumo, ristoranti, bar e non solo, trovino in tempi rapidi e semplici burocraticamente la possibilità, in una fase straordinaria, di collocarsi fuori dai locali per evitare il loro fallimento. Anche in alcuni casi sacrificando, nelle medie città, i parcheggi di fronte agli esercizi commerciali per destinarli in piena sicurezza alla possibilità di consumazioni". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la sua replica, nella seduta odierna del Consiglio regionale del Lazio. "Vogliamo trovare una sintesi tra la possibilità di dire si può ricominciare una stagione di riaperture, che avverrà da lunedì, e la sicurezza - ha detto ancora Zingaretti - . Solo con le accortezze dovute e non perdendo di vista che il virus è ancora tra noi, le persone potranno tornare negli alberghi, nei parchi, nei bar, nei ristoranti. Serve senso di responsabilità". Parlando di turismo in governatore ha sottolineato che "durante l'estate dovremo investire moltissimo sui nostri parchi puntando a una offerta turistica ed enogastronomica per coloro che dovranno restare nella nostra Regione, inoltre investiremo su incentivi aiutando così il settore turistico". (segue) (Rer)