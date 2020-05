Ue: Gentiloni sul Mes, spese sanitarie unica condizionalità e niente troika

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) sarà soggetto solo alla condizionalità delle spese sanitarie e se il governo italiano decidesse di attivarlo non arriverà la troika. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “Piazza Pulita”. “Temo che questa mia conferma non sia sufficiente perché credo che dietro questa discussione ci sia qualcosa di più importante, ovvero atteggiamenti anti-europei che non condivido”, ha affermato il commissario Ue. Gentiloni ha spiegato che, coloro che “attivare questa linea di credito speciale, che è vantaggiosa per quei paesi che hanno dei tassi d’interessi più alti di quelli offerti dal Mes, farà risparmiare paesi nel corso di dieci anni quasi un miliardo l’anno”. I paesi che ne faranno uso, ha proseguito l’ex presidente del Consiglio, avranno “una sola condizione: spendere questi quattrini non per gli stipendi degli statali o altre cose ma per spese sanitarie. Non ci sarà la troika e, mi dispiace se qualcuno sperava che arrivasse ma non ci sarà”, ha detto Gentiloni, specificando di non sapere se “il governo italiano attiverà questa linea di credito”. (Les)