Russia-Italia: Rosneft stringe accordo con istituto italiano per condurre ricerche genetiche congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante petrolifero russo Rosneft ha raggiunto un accordo con l'Istituto italiano per la medicina genomica per “sviluppare congiuntamente tecnologie genetiche” per la “condivisione di dati scientifici”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato dell’azienda energetica, Igor Sechin, durante una incontro con il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa di Mosca “Sputik”. Il numero della compagnia petrolifera ha spiegato di voler stringere accordi simili anche con il Regno Unito e con la Cina. Rosneft ha registrato un'organizzazione senza scopo di lucro lo scorso 29 aprile con l’obiettivo di promuovere la ricerca sulla genetica in Russia, in particolare attraverso la condivisione delle informazioni, la localizzazione delle tecnologie e la cooperazione con partner russi e stranieri. Secondo Sechin, diversi alti funzionari russi, tra cui il vice primo ministro Tatyana Golikova e il ministro della scienza Valery Falkov, hanno deciso di unirsi al consiglio di sorveglianza di questa organizzazione non lucrativa. (Rum)