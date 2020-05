Imprese: Bono (Fincantieri), pronti a svolgere ruolo trainante per l’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quanto asset importante per la tenuta del tessuto produttivo e occupazionale del paese, Fincantieri è a disposizione per svolgere un ruolo trainante per l’economia italiana. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della società, Giuseppe Bono, a margine della riunione odierna del consiglio di amministrazione che ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020. “Ai primi segnali dell’emergenza, il nostro Gruppo si è contraddistinto per aver messo in campo ogni sforzo a salvaguardia del personale nostro e dell’indotto: siamo stati fra i primi ad interrompere le attività e nuovamente i primi a riavviarle in tutta sicurezza”, ha detto Bono, sottolineando come, a dispetto della profonda incertezza che ha caratterizzato gli ultimi mesi, i “lavoratori del Gruppo e dei nostri fornitori hanno dimostrato coraggio e forte senso di responsabilità, e per questo mi preme ringraziarli profondamente”. Voglio anche rammentare, ha aggiunto, come “Fincantieri, esempio dell’eccellenza dell’industria italiana, abbia sempre avuto come obiettivo lo sviluppo dei territori in cui opera”. (segue) (Com)