Imprese: Bono (Fincantieri), pronti a svolgere ruolo trainante per l’economia (2)

- L’impegno del Gruppo, ha continuato, è ora “focalizzato alla tutela del carico di lavoro, fondamentale non solo per Fincantieri, ma anche per tutte le piccole e medie imprese che contribuiscono a rendere la società grande nel mondo”. L’Ad ha poi ribadito come alla fine di aprile sia stato raggiunto “un traguardo di fondamentale importanza per l’Italia”, ossia il completamento in tempi record della struttura portante del nuovo ponte di Genova: in questo modo, ha aggiunto Bono, l’azienda ha dato “prova di poter operare egregiamente anche nel settore delle grandi infrastrutture”. Eccezionale, ha aggiunto, anche il risultato raccolto nei mercati militari esteri di riferimento, in cui Fincantieri ha sfruttato al meglio la propria presenza e rafforzato il ruolo di partner strategico con le relative Marine. “Proprio grazie alla nostra riconosciuta competenza nel settore navale della difesa, siamo ancora una volta coinvolti in trattative con la Marina militare italiana oltre che con altre Marine estere”, ha concluso. (Com)