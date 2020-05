Imprese: Fincantieri, al 31 marzo capitale immobilizzato netto in calo a 1,818 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri ha chiuso il primo trimestre del 2020 con un capitale immobilizzato netto pari a 1,818 miliardi di euro, con un leggero calo di 87 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo si apprende dal resoconto intermedio di gestione approvato oggi dal consiglio di amministrazione, stando al quale il capitale di esercizio netto risulta negativo per 417 milioni di euro contro i 125 al 31 dicembre 2019. Stando alla nota, le principali variazioni hanno riguardato la riduzione dei Lavori in corso su ordinazione e anticipi da clienti per effetto delle consegne delle navi da crociera effettuate nel trimestre e della riduzione delle attività produttive nei siti italiani dovuta alla serrata. Altre variazioni significative riguardano l’incremento dei Crediti commerciali per effetto della fatturazione della rata finale di una unità cruise in consegna nel corso del 2020 e la riduzione dei Debiti verso fornitori a fronte dei minori volumi sviluppati nel trimestre. La posizione finanziaria netta consolidata presenta un saldo negativo per 444 milioni di euro contro i 736 al 31 dicembre 2019: il dato, stando alla nota, è coerente con i volumi di produzione sviluppati dal Gruppo e con il calendario delle consegne. Per quanto riguarda invece i construction loans, il totale al 31 marzo si è attestato a 693 milioni di euro con un calo di 118 rispetto allo scorso trimestre. (Com)