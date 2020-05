Milano: Sala, ricandidatura? Troppo stanco ora, mi impongo di non pensarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo in diretta sulla pagina Instagram "Conosco un posto", ha ribadito che solo dopo l'estate annuncerà la sua eventuale ricandidatura alle amministrative del 2021. "Questa è una cosa a cui mi impongo di non pensare. Sono fisicamente molto stanco e non vorrei che questa stanchezza mi portasse a dire che è troppo dura. Aspetterò e confermo che ne parlerò dopo le vacanze, a settembre/ottobre massimo", ha detto, aggiungendo che - come era stato nel 2016 - prima di prendere una decisione trascorrerà qualche giorno in solitudine. Da qui a un anno il sindaco ha poi annunciato di voler proseguire con i suoi video pubblicati sui social: "Manca ancora un anno di mandato, fare il video tutti i giorni non sarò facile, ma intanto vado avanti, non ho una data di scadenza ed escludo di smettere completamente con il 'Buongiorno Milano'". "Tutti i politici - ha spiegato - hanno la loro strategia comunicativa: io vado molto poco in tv, ma ho capito in questo momento che sto cercando di fare più cose come queste (dirette Instagram, ndr), perché Milano ha una serie di comunità in rete che hanno voglia di essere ascoltate. La cosa principale che ho capito è che anche la comunicazione dal mio punto di vista deve cambiare radicalmente. Io mi trovo molto bene con i media molto nuovi o molto vecchi, come la radio. Mi piacerebbe avere un futuro in radio. E mi piace molto la rete e la comunità di Instagram". (Rem)