Imprese: Fincantieri, impatto pandemia non ancora stimabile in modo chiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impatto della pandemia di Covid-19 sul contesto macroeconomico e sulle attività di Fincantieri non sono ancora stimabili in modo chiaro, e al momento non è quindi possibile formulare previsioni economico-finanziarie attendibili. Come si apprende dal resoconto intermedio di gestione al 31 marzo approvato dal consiglio di amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di Giampiero Massolo, i risultati dell’esercizio in corso saranno impattati dai costi associati alla minore produttività dei cantieri (e il conseguente minor assorbimento dei costi fissi), dalle spese non previste per garantire la salute e sicurezza del personale, dai costi per la gestione dei ritardi delle forniture e dalla ridefinizione dei tempi di consegna delle navi. A partire dallo scorso 20 aprile, prosegue la nota, le attività produttive di Fincantieri sono state gradualmente riavviate in ottemperanza alle indicazioni delle autorità governative, e la società ha attuato tutte le misure necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti, come gli ingressi scaglionati, il controllo della temperatura in entrata e l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale.(Com)