- Il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, ospite di "Otto e mezzo" su La7, a proposito della regolarizzazione dei migranti ha sottolineato: "Io non ho minacciato le dimissioni, ho solo fatto una costatazione: quella che, se non fosse passata (la norma sugli irregolari, ndr)", ha concluso l'esponente dell'esecutivo, "non mi trovavo nella giusta posizione dentro il governo". (Rin)