Trasporti: Fnm approva resoconto intermedio, ricavi a 71,7 milioni con -1,3 per cento rispetto al 2019

- Il Consiglio di amministrazione di FNM, riunitosi oggi sotto la presidenza di Andrea Gibelli, ha esaminato ed approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo relativo al primo trimestre dell'esercizio 2020. I ricavi ammontano a 71,7 milioni di Euro (-1,3% rispetto ai 72,7 milioni di Euro del primo trimestre 2019), l'EBITDA rettificato è 19,9 milioni di Euro (+14,4% rispetto ai 17,4 milioni di Euro del primo trimestre 2019), l'EBIT 9,6 milioni di Euro (+31,5% rispetto ai 7,3 milioni di Euro del primo trimestre 2019) e l'utile Netto Adjusted di 7,7 milioni di Euro (+51% rispetto ai 5,1 milioni di Euro al 31 marzo 2019). "Il trimestre in esame, in particolare dalla fine di febbraio, ha rilevato gli effetti negativi provocati dalla pandemia globale del Covid-19, che ha avuto impatti sul sistema produttivo nazionale e regionale, in particolare sulla mobilità e nello specifico sul trasporto pubblico - si legge nel documento - La situazione è resa ancora più complessa nel settore della mobilità collettiva dalla necessità di dover garantire la continuità del servizio in condizioni sicure. Come già ricordato, il Gruppo ha implementato importanti azioni e chiare procedure per salvaguardare la salute dei propri dipendenti e dei propri utenti, nonché per contenere le ripercussioni economiche". (segue) (Com)