Trasporti: Fnm approva resoconto intermedio, ricavi a 71,7 milioni con -1,3 per cento rispetto al 2019 (2)

- "Il risultato delle società collegate (valutate ad equity) è negativo per 7,5 milioni di Euro, rispetto ad un dato positivo di 1,1 milioni di Euro del 2019, per effetto principale del minor risultato della partecipata Trenord che ha rilevato nel periodo in esame gli effetti delle misure finalizzate al contenimento del contagio del Covid-19 e quindi della revisione dell’offerta attuata dal 24 febbraio - prosegue il documento - Trenord ha infatti registrato nel primo trimestre 2020 un utile netto negativo per 16 milioni di Euro rispetto ai 0,4 milioni del precedente esercizio e ha rilevato: una diminuzione dei ricavi del 16% (172,6 milioni dai 204,4 milioni di Euro del primo trimestre 2019) imputabile alla diminuzione del servizio offerto e quindi della produzione chilometrica effettuata a causa delle restrizioni; una contrazione del margine operativo lordo da 13,5 a -7,6 milioni di Euro, parzialmente compensando il calo dei ricavi con la riduzione del costo del personale di circa 1,5 milioni di Euro per minor retribuzioni accessorie e il minor numero medio di dipendenti (-4 Fte) e di alcuni costi operativi per 8,6 milioni di Euro legati principalmente a minori costi di energia e pedaggio, vigilanza e minori corse sostitutive". (Com)