Decreto Rilancio: Crimi, su regolarizzazione migranti buon risultato

- Il capo politico del Movimento cinque stelle Vito Crimi, in una intervista al Tg2 che andrà in onda questa sera, in merito alla regolarizzazione dei migranti ha affermato che non c’è stato un compromesso, ma "un risultato. Siamo riusciti a raddoppiare le pene per chi tiene lavoratori in nero e siamo riusciti anche a evitare una sospensione dei reati per i reati più odiosi". E sulle critiche del centrodestra, che parla di sanatoria, il viceministro all'Interno ha aggiunto: "Le vere sanatorie le ha fatte il centrodestra, in primis la Lega con Maroni ministro. In questo caso grazie al nostro contributo", ha spiegato il senatore, "siamo riusciti a limitare la regolarizzazione a quei migranti che possono dimostrare di aver lavorato nell’anno 2019 nell’agroalimentare o nel settore dell’assistenza alla persona". (Rin)