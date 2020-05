Imprese: Fincantieri valuta revisione date di consegna delle unità in portafoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di tutelare il carico di lavoro acquisito, Fincantieri sta valutando insieme alle società armatrici la revisione delle date di consegna delle unità in portafoglio. Lo si apprende dal resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020, stando al quale la società sta prendendo in considerazione tale possibilità anche in funzione della effettiva disponibilità dell’indotto, del piano di ripresa a pieno regime delle attività produttive e delle conseguenti dilazioni degli incassi relativi alle rate di consegna e di quelle in corso di costruzione. Il Piano industriale 2020-2024, prosegue la nota, sarà finalizzato non appena gli sviluppi dell’emergenza consentiranno un’analisi più chiara dei possibili impatti. (Com)