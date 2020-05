Decreto Rilancio: Giacomoni (FI), incomprensibile governo contro proprietari seconde case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avversione del governo nei confronti dei proprietari delle seconde case è oggettivamente incomprensibile: queste abitazioni non solo non sono fruibili anche se in comuni della stessa Regione di residenza, ma non godono nemmeno dell’eco bonus e del sisma bonus per la ristrutturazione. Così in una nota Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia e presidente della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. “Comprendiamo le preoccupazioni di chi è chiamato a compiere delle scelte, ma bisogna prendere atto che le condizioni sono mutate: lunedì prossimo l’Italia riaprirà e sarebbe illogico continuare a penalizzare i proprietari di seconde case e le loro famiglie”, ha detto, aggiungendo che “presenteremo degli emendamenti al decreto Rilancio affinché anche le seconde case possano godere dei diversi bonus”. (Com)