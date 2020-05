Fase 2: a Milano Cosap sospesa da 1° marzo a 31 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pagamento della Cosap (canone per l'occupazione di suolo pubblico) a Milano è sospeso dal 1° marzo al 31 ottobre. Lo stabilisce un emendamento alla delibera della giunta sull'ampliamento delle occupazioni temporanee di suolo pubblico per la Fase 2, approvata all'unanimità dal Consiglio comunale. Accorpando le proposte di modifica del testo di Pd, Forza Italia e Fratelli d'Italia, infatti, l'Aula di Palazzo Marino ha deciso sia di fissare una data per delimitare il periodo di gratuità dell'imposta comunale e di estenderlo anche alle concessioni di suolo pubblico precedenti all'emergenza sanitaria. Le attività commerciali titolari di occupazione di suolo pubblico che non lo hanno potuto occupare per i mesi di marzo, aprile e maggio, a causa del lockdown, avranno inoltre "diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione". "I nostri emendamenti alla delibera di giunta permetteranno di integrare gli effetti del decreto Rilancio approvato ieri sera dal governo e di ampliarne gli effetti in favore dei commercianti. Un impegno consistente per l'amministrazione, che ci consentirà però di dare un sollievo alle attività commerciali, così duramene colpite da questa emergenza, permettendo al contempo di aumentare le possibilità di lavoro, nel rispetto del distanziamento sociale ancora richiesto nella fase 2", ha commentato il capogruppo Pd Filippo Barberis.(Rem)