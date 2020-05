Decreto Rilancio: Berlusconi, non risponde ad esigenze cittadini ed imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, il decreto Rilancio varato dal governo "non risponde alle esigenze dei cittadini e delle imprese che sono in difficoltà. Arriveranno davvero i soldi ai lavoratori", ha continuato l'ex premier intervistato dal Tg5, "la liquidità ed i risarcimenti alle imprese, i dispositivi sanitari per la protezione dei cittadini? Fino ad adesso la risposta è sempre stata no", ha spiegato il leader di FI, secondo cui il provvedimento dell'esecutivo "con 256 articoli e 495 pagine non abbassa la pressione fiscale, non semplifica le pastoie burocratiche e soprattutto non moltiplica gli investimenti a fondo perduto che sono indispensabili". (Rin)