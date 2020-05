Argentina: coronavirus, forte aumento contagi nelle "villas miserias"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il record di decessi e di contagi da nuovo coronavirus registrato nelle ultime ventiquattr'ore in Argentina ha messo in luce la problematica dell'applicazione delle misure di quarantena nelle baraccopoli di Buenos Aires, le cosiddette "villas miserias". Secondo cifre ufficiali, 132 dei 316 casi di contagio annunciati oggi in tutto il paese si riferiscono ad abitanti delle "villas" della capitale, così come come 891 dei 6879 casi a livello nazionale provengono da queste aree. Il ministro della Sanità, Gines Gonzalez Garcia, ha puntato il dito su queste aree dove, afferma, "è più difficile mantenere l'isolamento". "Rileviamo con chiarezza un aumento dei casi nei quartieri più vulnerabili della città, il 90 per cento dei nuovi contagi proviene da queste zone che rappresentano oggi la nostra principale preoccupazione" ha aggiunto Garcia. (segue) (Abu)