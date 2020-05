Argentina: coronavirus, forte aumento contagi nelle "villas miserias" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Salute della città, Fernan Quiros, ha pure lanciato l'allarme. Quiros si aspetta nel giro di poche settimane un picco attorno ai 1000 casi giornalieri solo nella capitale. "Sappiamo che la curva aumenterà", ha detto il funzionario municipale in un'intervista rilasciata al quotidiano "Clarin". "Andiamo a cercare le persone potenzialmente contagiate porta a porta e abbiamo già ampliato la definizione dei casi sospetti nei principali focolai di contagio", ha aggiunto Quiros, che non ha escluso un passo indietro del governo in relazione all'apertura della quarantena. "Dato che sappiamo che la curva aumenterà se osserveremo comportamenti inopportuni ritorneremo sui nostri passi", ha affermato. (segue) (Abu)