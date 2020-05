Roma: Fd'I Campidoglio, con nostra mozione voucher taxi per over 65 e donne in gravidanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la nostra mozione che impegna la giunta Raggi a utilizzare i taxi per supportare il trasporto pubblico di linea in questa fase prevedendo l'acquisto di voucher da riservare a anziani over 65, a donne in stato di gravidanza e a persone con disabilità per consentirgli di utilizzare questo mezzo in alternativa ai bus senza congestionarli. La mozione invita anche a pubblicizzare il sistema pubblico di chiamata taxi 060609. Siamo soddisfatti per il sostegno di tutte le forze politiche a questa nostra proposta ed auspichiamo ora che la sindaca Raggi si attivi da subito per darvi attuazione". Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia' (Com)