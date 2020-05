Coronavirus: Lega Municipio Roma VIII, medici di base senza mascherine durante l'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio di Roma VIII, i medici di base senza mascherine durante l'emergenza. Lo dichiarano in una nota i consiglieri della Lega al Municipio Roma VIII Andrea Baccarelli e Simone Foglio, rispettivamente presidente della commissione Controllo e garanzia e membro della commissione stessa. "Abbiamo ascoltato con sdegno e stupore il racconto del responsabile di medicina generale emergenza Covid distretto 8 Asl Roma 2 oggi in commissione controllo e garanzia. Ci è stato raccontato infatti che solo la settimana scorsa i medici di base sono stati dotati dalla Asl Roma 2 di 4 mascherine chirurgiche e 7 guanti monouso - aggiungono gli esponenti della Lega -. Durante tutta la fase di emergenza acuta sono stati quindi abbandonati a loro stessi senza nessun dispositivo di protezione fornito dalla Regione Lazio. Gravissimo poi che mentre non si è trovato il tempo e il modo di dotare i medici di base di mascherine, la Regione abbia però trovato il tempo in piena emergenza per chiudere senza nessun preavviso il Punto di primo intervento all'ospedale Cto di Garbatella. Ribadiamo - concludono - il nostro sentimento di gratitudine ai medici, infermieri e in questo caso ai medici di base che hanno tenuto in piedi un presidio sanitario ma anche di ascolto alla cittadinanza in un momento drammatico del nostro Paese".(Com)