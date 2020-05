Cina: pubblicate linee guida per lo sviluppo finanziario dell'area Guangdong-Hong Kong-Macao (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale ha spiegato che le linee guida dovrebbero aiutare a promuovere ulteriormente l'apertura finanziaria e l'innovazione, approfondire la cooperazione finanziaria della Cina continentale con Hong Kong e Macao, rafforzare il ruolo dell'area nel sostenere e guidare lo sviluppo economico e l'apertura del paese e fornire sostegno finanziario per la costruzione di una zona dinamica e competitiva a livello internazionale. Le autorità cinesi nel febbraio 2019 hanno svelato il piano di sviluppo per l'area della Grande Baia del Guangdong-Hong Kong-Macao con l'obiettivo di garantire per la regione un modello di sviluppo di alta qualità. L'area è composta da Hong Kong, Macao e nove città della provincia meridionale cinese del Guangdong: Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing. (Cip)