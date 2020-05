Coronavirus: Rolfi, superati i 30 mila guariti, R0 in Lombardia è 0,53 meglio della media nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dato dei tamponi di oggi è significativo (14.080) con 522 positivi: se li rapportiamo al numero di tamponi effettuati siamo sempre intorno al 3,6-3,7 per cento, ma è significativo anche il numero di guariti (653) che ci aiuta a sfondare la quota simbolica dei 30mila guariti (30.009)". Questo il commento ai dati sanitari lombardi dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia Fabio Rolfi in collegamento nel consueto aggiornamento della situazione Coronavirus in Lombardia. "Un altro dato importante riguarda coloro che escono dalla terapia intensiva (-10) e dai ricoveri Covid (-189) - ha aggiunto Rolfi - continua il calo, è graduale ma costante, segno che i dati vanno a consolidarsi". Altro dato da sottolineare è "il cosiddetto R0, che in Lombardia è pari allo 0.53 contro la media nazionale 0.70 - ha concluso l'assessore lombardo - significa che le misure, il contenimento e il distanziamento e il senso di responsabilità dei lombardi, tutto ciò che abbiamo imparato a comprendere e a fare con la classica virtualità lombarda, sta dando in Lombardia un segnale molto importante di miglioramento rispetto alla media nazionale, bisogna continuare su questa strada". (Rem)