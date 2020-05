Paraguay: coronavirus, governo valuta positivamente prima fase quarantena "intelligente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Paraguay ha valutato positivamente l'impatto della prima fase della "quarantena intelligente" introdotta il 3 maggio in termini di contenimento della pandemia del nuovo coronavirus. Lo ha affermato il ministro degli Interni, Euclides Acevedo, in dichiarazioni raccolte dall'agenzia di stampa ufficiale "Ip". Secondo Euclides il comportamento della cittadinanza in questa fase è stato "esemplare" e "in queste condizioni si può pensare di avanzare comodamente verso una seconda fase della quarantena intelligente". Questa includerebbe, segnala "Ip", la riapertura di centri commerciali, uffici, e cantieri privati. Secondo dati ufficiali nelle ultime 24 ore in Paraguay si sono registrati tre nuovi casi, per un totale di 740 dall'inizio della pandemia. Un nuovo decesso ha portato invece a 11 il numero delle morti dovute alla Covid-19. (segue) (Abu)