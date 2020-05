Paraguay: coronavirus, governo valuta positivamente prima fase quarantena "intelligente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In assenza di "circolazione comunitaria" del virus la preoccupazione principale del governo è posta nel pericolo di contagio dal vicino Brasile, dove la curva dei contagi è aumentata negli ultimi giorni in modo esponenziale. Il Paraguay condivide con il Brasile un'estesa frontiera lungo il fiume Paranà estremamente permeabile al contrabbando. Il presidente Mario Abdo Benitez ha ribadito la scorsa settimana la sua preoccupazione per la situazione e si è recato di persona al confine con il vicino paese nonché principale socio commerciale. "Raddoppieremo gli sforzi militari nella frontiera, in Brasile c'è una forte propagazione del virus", ha detto Abdo. (segue) (Abu)