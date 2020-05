Paraguay: coronavirus, governo valuta positivamente prima fase quarantena "intelligente" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Julio Mazzoleni, ha ribadito sulla stessa linea che la propagazione del virus in Brasile "rappresenta un rischio molto grande a fronte di qualsiasi allentamento". "La situazione dall'altro lato del confine non è la stessa che da questo lato", ha ammonito il ministro. Il Paraguay è stato il primo paese a decretare la quarantena nella regione il 17 marzo, e a ordinare la sospensione dei voli internazionali e la chiusura delle frontiere. Dal 4 maggio il governo ha messo in campo un piano di apertura progressiva dei settori produttivi con valutazioni a intervalli di 21 giorni. (Abu)