Negli Usa si complica il caso Flynn e Trump passa al contrattacco con l'Obamagate

- Sembra sempre più destinato ad avere un ruolo di primo piano nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti il caso di Micheal Flynn, l’ex consigliere alla Sicurezza nazionale del presidente Donald Trump dichiaratosi colpevole nel 2017 di aver mentito al Federal Bureau of Investigation (Fbi) sui suoi contatti con l’allora ambasciatore della Russia a Washington Sergej Kisljak. Nelle ultime ore il dossier si è complicato. Il giudice federale Emmet Sullivan ha infatti deciso di non archiviare il caso nonostante il dipartimento di Giustizia abbia presentato la scorsa settimana una mozione per far cadere le accuse nei confronti di Flynn. Sullivan ha fatto sapere di voler ascoltare altri pareri legali e ha chiesto a un secondo giudice, il magistrato in pensione di New York, John Gleeson, di pronunciare una “raccomandazione non vincolante” sull’opportunità per la corte di accogliere la richiesta di archiviazione del procuratore generale William Barr.L’insolita decisione della corte, scrive oggi il “Washington Post”, fa sprofondare il caso Flynn in un territorio legale incerto, nel quale peraltro il dipartimento di Giustizia ha assunto una posizione comune a quella degli avvocati della difesa, secondo cui il generale in congedo non avrebbe dovuto essere ascoltato dagli agenti dell’Fbi e per questo motivo le sue dichiarazioni false non costituirebbero reato. Il dipartimento della Giustizia di Barr è stato duramente criticato negli ultimi giorni da opposizione e osservatori per i quali l’istituzione sarebbe “politicizzata” e al servizio di Trump. Gleeson, già procuratore federale a Brooklyn, è noto per aver portato dietro le sbarre il boss della Mafia John Gotti. Nominato giudice federale dall’allora presidente Bill Clinton nel 1994, è spesso stato critico nei confronti del dipartimento di Giustizia. In un articolo scritto nei giorni scorsi proprio per il “Washington Post”, peraltro, Gleeson ha sottolineato come nel caso Flynn il dipartimento di Giustizia abbia assunto atteggiamenti contraddittori nei confronti della corte, “che ha l’autorità, gli strumenti e l’obbligo di valutarne la credibilità delle ragioni”.È dunque probabile che il caso resti nel prossimo periodo al centro delle cronache statunitensi. Questo avrà inevitabili ripercussioni sul piano politico: il caso Flynn è infatti una colonna portante dell’inchiesta “Russiagate” del procuratore speciale Robert Mueller, tesa a scoprire possibili collegamenti tra l’entourage di Donald Trump e le ingerenze russe nella campagna elettorale del 2016. Nel gennaio del 2017 il generale Flynn, allora consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, nascose di aver sollevato con l’ambasciatore Kisljak l’argomento delle sanzioni imposte dall’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama contro Mosca in risposta alle ingerenze russe in campagna elettorale, circostanza emersa invece dalle intercettazioni cui il diplomatico era sottoposto. Flynn, rimasto alla Casa Bianca solo per poche settimane, fu successivamente licenziato da Trump. “Ho dovuto licenziare il generale Flynn perché ha mentito al vicepresidente e all’Fbi. Si è dichiarato colpevole. È un peccato, perché le sue azioni durante il periodo di transizione sono state legittime. Non c’era niente da nascondere!”, twittò all’epoca il presidente degli Stati Uniti. Successivamente, Trump andò su tutte le furie quando seppe che, dopo la ricusazione dell’allora procuratore generale Jeff Sessions, il sostituto Rod Rosenstein aveva affidato l’inchiesta su Flynn al procuratore Mueller. E, soprattutto, quando seppe che l’indagine avrebbe chiamato in causa lo stesso presidente, che in precedenza aveva invitato l’allora direttore dell’Fbi Comey a “lasciar stare” Flynn, poiché si trattava di “una brava persona”.Oggi l’entourage di Trump è pronto a riaccogliere Flynn e a proporlo come “arma” in campagna elettorale, nella convinzione che il generale in congedo sia stato vittima di una “trappola” appositamente preparata dalla precedente amministrazione per sabotare l’attuale presidenza. Su questo verte la “controinchiesta” sull’origine del “Russiagate” promossa da William Barr e condotta dal procuratore del Connecticut John Durham. In attesa dei risultati delle indagini, tuttavia, Trump è già passato all’attacco sul fronte mediatico parlando di “Obamagate”, ovvero proponendo la teoria secondo cui dietro il tentativo di incastrare Flynn ci sarebbe proprio l’ex presidente. Nelle ultime ore, su questo fronte, si registra un’importante novità. Il direttore ad interim dell’Intelligence nazionale (Dni), Richard Grenell, ha inviato a due senatori repubblicani una lista di 39 ex funzionari dell’amministrazione Obama potenzialmente coinvolti nel presunto complotto.Lo riferisce il quotidiano “Politico”, che ha ottenuto una copia del documento: in esso compaiono, tra gli altri, i nomi dell’ex direttore dell’Intelligence nazionale James Clapper, divenuto poi uno dei più duri detrattori del presidente Trump; dell’ex direttore dell’Fbi Comey; dell’ex capo di gabinetto della Casa Bianca, Denic McDonough; dell'allora ambasciatore Usa in Italia, John Phillips; e persino dell’ex vicepresidente Usa Joe Biden, candidato de facto del Partito democratico alle prossime elezioni presidenziali. L’invio della lista, nella quale figurano anche i nomi di quanti avrebbero ordinato la rimozione degli “omissis” nella documentazione relativa alle indagini sul “Russiagate”, sembra rientrare nel quadro di un’offensiva sempre più ampia da parte dell’amministrazione Trump per far luce sulle origini dello scandalo che ha paralizzato l’attuale amministrazione presidenziale per quasi tre anni. (Rin)