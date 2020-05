Roma: investita da una moto, muore donna di 83 anni in zona La Rustica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'anziana di 83 anni è stata investita da una moto ed è morta sul colpo. L'incidente si è verificato intorno alle 17 di oggi in via Delia a Roma, all'altezza del civico 15. A guidare la moto, una Honda, un uomo di 47 anni che si è fermato per prestare soccorso. Sul posto è intervenuto il gruppo Casilino della Polizia locale di Roma e gli operatori sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.(Rer)