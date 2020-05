Coronavirus: Lega Regione Lombardia, commissione parlamentare d'inchiesta per ritardi governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione delle misure di prevenzione e contenimento, da parte del Governo, della pandemia da Covid-19. Questa la richiesta ufficiale che arriva dal Gruppo Lega del Consiglio Regionale della Lombardia. "Ci sono troppe zone d'ombra sull'operato del Governo nazionale nella prevenzione e nel successivo contenimento dell'epidemia da Covid-19, classificata in seguito come pandemia. A partire dal fatto che sia trascorso un mese tra l'inizio dei contagi, come confermato dai primi test sierologici, e l'avvio delle prime misure di contenimento. Occorre far luce su eventuali responsabilità dei vertici del Governo e della macchina statale" sostiene il Gruppo Consiliare in una nota stampa. "La commissione servirà a far luce, quindi, sulla catena di comando del Governo, che ha portato ad attivare in estremo ritardo i protocolli di prevenzione" prosegue la nota. "A fine gennaio, dopo la riunione del Comitato operativo della Protezione Civile, il premier Conte dichiarava ai giornalisti che 'la situazione è sotto controllo', spiegando sempre durante la conferenza stampa che il 'Paese Italia, il sistema Italia ha adottato una linea di prevenzione e precauzione con la soglia più elevata in Europa' ". (segue) (Com)