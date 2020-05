Brasile: crisi di liquidità, Banca centrale chiede alla zecca di produrre banconote per 1,4 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accaparramento in corso, secondo la Bc, sarebbe una "conseguenza di tre fattori: prelievi da parte di individui e società per costituire riserve, diminuzione del volume degli acquisti in ambito commerciale generale e mancato ritorno di una parte considerevole degli importi pagati in banconote ai beneficiari del bonus al sistema bancario". Il sottosegretario al Tesoro del ministero dell'Economia, Mansueto Almeida, ha affermato tuttavia che "non ci sarà crisi di liquidità". "Ciò che sta accadendo è che molte persone stanno ricevendo pagamenti in denaro, ma queste banconote non stanno tornando in circolo economico. I cittadini, soprattutto quelli con reddito più basso, stanno tenendo di più in tasca o in casa". ha dichiarato. (segue) (Brb)