Brasile: crisi di liquidità, Banca centrale chiede alla zecca di produrre banconote per 1,4 miliardi di euro (3)

- La carenza di denaro liquido sarebbe una delle ragioni del "blocco" dei pagamenti dei bonus di emergenza. Ad aprile, la banca statale Caixa Econômica Federal ha versato 35,5 miliardi di real (5,5 miliardi di euro) in aiuti di emergenza a 50 milioni di lavoratori. Dall'inizio di maggio, tuttavia, non sono stati rilasciati nuovi pagamenti. Finora, i lavoratori che hanno beneficiato della prestazione riconosciuta hanno ricevuto solo la prima rata della prestazione, sebbene inizialmente il pagamento della seconda rata fosse previsto tra il 27 e il 30 aprile. Finora il piano di pagamento della seconda rata non è stato annunciato. (Brb)