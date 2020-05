Grecia: coronavirus, acquistati 200 mila test sierologi da azienda Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha acquistato 200 mila test sierologi per l'identificazione di anticorpi contro il coronavirus dall’azienda statunitense Abbott Laboratories. Secondo quanto riferito dal quotidiano di Atene “Kathimerini”, il ministro della Sanità greco Vassilis Kikilias ha ricevuto l'ambasciatore degli Stati Uniti Geoffrey Pyatt nel suo ufficio ad Atene per discutere dell’acquisto e del rafforzamento dello scambio di apparecchiature mediche, tecnologia e competenze tra i due paesi nella lotta a Covid-19. “Questo è un acquisto commerciale, ma ha richiesto un coordinamento significativo tra il ministero e Abbott e l'ambasciata è stata lieta di fornire un aiuto. Speriamo che la consegna di questi test aiuterà la Grecia attraverso questa fase critica e successiva di lotta contro il virus e riavvio dell'economia greca”, ha dichiarato Pyatt. "Mentre le aziende greche iniziano a riaprire e mentre guardiamo alla stagione del turismo estivo, concordiamo sull'importanza di test accurati in modo che i nostri funzionari e scienziati possano continuare a prendere decisioni informate sugli aspetti della salute e della sicurezza pubblica in questo periodo della crisi del coronavirus”, ha aggiunto l’ambasciatore che si è anche congratulato con il primo ministro Kyriakos Mitsotakis e Kikilias per la positiva gestione delle autorità nazionali della pandemia. “Le azioni del governo greco hanno salvato vite umane, ma hanno anche fatto un ottimo lavoro per migliorare la reputazione internazionale della Grecia, certamente negli Stati Uniti e nel suo governo”, ha concluso il capo della missione diplomatica.(Gra)