Calcio: Malagò (Coni), pensare comunque ad alternativa se campionato non riparte

- Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa al termine riunione straordinaria della Giunta nazionale del Coni, ha affermato che la Serie A "sta facendo di tutto per ricominciare il campionato. E' un suo diritto e non posso che applaudire questo atteggiamento". "Secondo me - ha aggiunto - si dovrebbe, e fin qui non si è fatto, pensare ad un alternativa" qualora non riparta il campionato. (Rin)