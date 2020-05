Fiumicino: incontro tra cento ristoratori del territorio, tutelare 50 anni di storia e tradizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo attendere che escano le linee guida del governo - spiega Claudio Pica, presidente Aeper - ma stiamo facendo tutto quello che è in nostro potere affinché le restrizioni siano adeguate e tutelino la salute pubblica e il diritto degli esercenti a riaprire e lavorare. Valiamo il 13 per cento del Pil nazionale. Abbiamo sempre contato sulle nostre forze e lo faremo anche questa volta. Abbiamo ottenuto alcuni importanti risultati e continueremo a batterci affinché chi ha un'attività possa svolgere il proprio lavoro. Ci ritroveremo sabato sempre a Fiumicino per capire come poter risollevare un comparto, quello di Fiumicino, ricchissimo di storia e tradizione una volta uscite le linee guida". (Com)