Fase 2: Rolfi, attendiamo provvedimento governo poi prenderemo decisioni

- "Stiamo attendendo il provvedimento del governo e alla luce delle linee guida necessarie per i singoli settori prenderemo poi le nostre decisioni, ascoltando le realtà che fanno la Lombardia, quelle economiche, istituzionali, domani anche il comitato tecnico scientifico per avere la giusta indicazione anche sanitaria e l'obiettivo è la ripartenza in sicurezza, paradigma che la Lombardia ha da subito portato avanti". Lo ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia Fabio Rolfi in collegamento nel consueto aggiornamento della situazione Coronavirus in Lombardia. "Le indicazioni che abbiamo raccolto per la riapertura da parte di commercianti e ristoratori sono molto precise e di buon senso e vanno confrontate con le valutazioni di carattere tecnico sanitario che servono per trovare un punto d'incontro perfetto tra l'esigenza di riaprire per ripartire a livello economico e dall'altro evitare che il contagio riparta - ha proseguito Rolfi - fondamentale sarà il governo, sarà il dpcm, il contenuto di questo provvedimento che regolerà la nostra vita fino a fine maggio che avrà come allegati anche protocolli per i singoli settori. Fondamentale che il governo dia indicazioni precise, poche ma chiare e di buon senso per garantire quell'unione fondamentale tra ripartenza economica e sicurezza sanitaria". (Rem)