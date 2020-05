Cipro: disoccupazione in calo al 7,3 per cento nel terzo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione a Cipro è scesa al 7,3 per cento della forza lavoro nel primo trimestre del 2020. Secondo i dati del Servizio statistico di Cipro, il numero di disoccupati nel primo trimestre è ammontato a 32.803 e il tasso di disoccupazione al 7,3 per cento, di cui 7,1 per gli uomini e del 7,5 per cento delle donne. Nei primi tre mesi dello scorso anno, il numero delle persone non occupate era di 39.252 (8,8 per cento). Il numero di occupati è stato di 417.057 con un tasso del 54,9 per cento, di cui 63,4 per gli uomini e del 52,8 per cento per le donne. Nello stesso periodo del 2019, le persone inoccupate erano 409.117 pari al 57,6 per cento.(Res)