Germania: carenza domanda problema principale per settori metallurgico ed elettrotecnico

- È la carenza di domanda il problema principale dei settori metallurgico ed elettrotecnico della Germania, con l'81 per cento delle imprese dei due comparti lamenta ordini mancanti a causa della crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, riassumendo in questo modo uno studio condotto da Gesamtmetall, associazione degli imprenditori dell'industria metalmeccanica ed elettrotecnica tedesca. La rilevazione è stata condotta tra il 4 e il 7 maggio scorso su 1.400 aziende parte di Gesamtmetall, per un totale di 758 mila lavoratori. Dall'analisi risulta che circa quattro milioni di dipendenti dei due settori potrebbero presto entrare in cassa integrazione, in cui si trovano già 1,6 milioni di lavoratori di entrambi i comparti. Si prevede poi che altri 420 mila dipendenti andranno in cassa integrazione nelle prossime cinque settimane. Gesamtmetall chiede quindi al governo federale un programma di stimolo economico contro la crisi. Intanto, la metallurgia e l'elettrotecnica, settori di importanza strategica per la Germania, versano in una “profonda recessione, senza che vi sia alcun miglioramento in vista”, nota “Handelsblatt”. A causa della pandemia di coronavirus, nove aziende su dieci hanno limitato la produzione. Il numero di imprese che hanno adottato restrizioni severe o molto severe contro il contagio è aumentato dal 31 per cento dell'inizio di aprile al 44 per cento nei primi giorni di maggio. In media, le aziende del settore metalmeccanico prevedono che le vendite diminuiranno di quasi un quarto nel 2020. Ad aprile e maggio, 'utilizzo della capacità è stato del 65 per cento, inferiore al minimo della crisi finanziaria del 2009. Il dato positivo è che il numero di aziende completamente chiuse a causa del coronavirus è sceso dal 7 per cento di aprile al 2 per cento di maggio. Per Gesamtmetall, il principale ostacolo al ritorno alla normalità è attualmente la carenza di domanda, di cui ora si lamentano l'81 per cento delle imprese metalmeccaniche ed elettrotecniche. Ad aprile scorso, il dato era ancora del 57 per cento. (Geb)