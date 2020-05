Calabria: Gallo, Regione e Ismea avviano programma per ristrutturare debiti aziende agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Insieme a Ismea, abbiamo avviato un percorso per la ristrutturazione del debito delle aziende agricole calabresi. Stiamo valutando le migliori opzioni perché diventi possibile diluire in più annualità i debiti contratti dagli imprenditori agricoli, così da dare loro respiro, soprattutto dopo i danni causati dalle restrizioni da Covid 19 e dai cambiamenti dei mercati che ne sono conseguiti”. Lo ha dichiarato l'assessore regionale calabrese all'agricoltura Gianluca Gallo che ha spiegato: "Purtroppo, le misure racchiuse nel decreto Rilancio non tengono pienamente conto delle effettive esigenze del comparto agroalimentare. Per questo, d’accordo con il presidente Santelli, la Regione Calabria sta ricercando in autonomia soluzioni efficaci". E quindi: "La priorità è l’immediatezza: dobbiamo immettere liquidità nel sistema nel più breve tempo possibile, per tutelare la competitività delle aziende calabresi ed aiutare i nostri agricoltori, che nonostante la crisi non si sono mai fermati”.(Ren)