Somalia: fonti stampa, Kenya pianifica ritiro da missione Amisom dopo 8 anni

- Le Forze di difesa del Kenya (Kdf) stanno pianificando il loro ritiro dalla Somalia dopo otto anni di presenza. È quanto riferisce il quotidiano "Daily Nation", che cita il contenuto di un libro presentato dall'ex capo di Stato maggiore dell'esercito keniota, Samson Mwathethe, secondo cui il piano di ritiro prevede otto "pilastri" in base ai quali i militari kenioti dovranno creare le condizioni per un ritiro graduale e sicuro. La risoluzione 2472 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, approvata il 31 maggio 2019, ha ordinato il ritiro di tutti i contingenti dalla Somalia a condizione che venga garantito addestramento adeguato alle forze di sicurezza somale. "I paesi vicini sono sempre più preoccupati della possibilità della rinascita di al Shabaab o della nascita di un simile movimento estremista dopo la fine del mandato di Amisom nel 2020", afferma Mwathethe nel suo libro. "Queste legittime preoccupazioni sono informate dalla storia degli interventi in Somalia, Iraq, Afghanistan e in altri paesi", aggiunge l'ex capo di Stato maggiore, citando come esempio il fallimento dell'operazione Unosom, i cui sforzi di disarmo sono degenerati in scontri tra le sue truppe e una milizia fedele al leader della fazione Farah Aideed. (Res)