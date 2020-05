Ue: Consiglio proroga mandati capi missione Eulex Kosovo, Euam Ucraina, Eupol Copps e Eubam Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso oggi di prorogare i mandati di quattro capi delle Missioni civili della politica di sicurezza e di difesa comune, a seguito di una proposta dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e dell'approvazione del comitato politico e di sicurezza. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. Si tratta di Lars-Gunnar Wigemark a capo della missione di Eulex Kosovo, mandato prorogato fino al 30 giugno 2021. La missione sullo stato di diritto dell'Ue in Kosovo è stata avviata nel 2008 con il mandato generale di assistere le autorità del Kosovo nella creazione di istituzioni sostenibili e indipendenti per lo Stato di diritto. Antti Hartikainen a capo della missione di Euam Ucraina, mandato esteso fino al 30 giugno 2021. La missione consultiva dell'Ue in Ucraina ha iniziato le sue attività nel dicembre 2014 con l'obiettivo di assistere le autorità ucraine verso una riforma sostenibile del settore della sicurezza civile. Kauko Aaltomaa a capo della missione Eupol Copps, prorogato fino al 30 settembre 2020. L'Eupol Copps, istituita il primo gennaio 2006, è la missione della polizia e dello stato di diritto dell'Unione europea per i territori palestinesi, fornendo assistenza nei settori della polizia e della giustizia penale, cercando di aumentare la sicurezza della popolazione palestinese e di rafforzare lo stato di diritto. Vincenzo Tagliaferri a capo della missione dell'Eubam Libia, mandato esteso fino al 30 settembre 2020. La missione di assistenza alle frontiere dell'Ue in Libia è stata istituita nel 2013 per sostenere le autorità libiche nello sviluppo della gestione e della sicurezza delle frontiere terrestri, marittime e aeree del paese. (Be (Beb)