Milano: rete "Mai più lager - no ai Cpr" consegna lettera alla Prefettura sulla sanatoria

- La rete "Mai più lager - no ai Cpr" dichiara in una nota: "Le bozze in circolazione di una pretesa 'sanatoria' avevano molto preoccupato noi e le centinaia di altre realtà che partecipano alla campagna 'Siamo qui - Sanatoria subito': nulla a che vedere con un riconoscimento incondizionato e generalizzato di diritti (anche quello alla salute) alle presone migranti presenti sul nostro territorio, bensì una sorta di 'caporalato di Stato' con il quale, con uno dei tanti provvedimenti d'emergenza, scegliere alcune braccia per i settori che più convengono alla nostra economia, e giusto per quei pochi mesi che ci possano servire. Avevamo quindi deciso, nell'ambito della campagna, di fare le nostre rimostranze davanti alla Prefettura di Milano, portando a quest'ultima una lettera con la nostra prospettiva di una seria sanatoria, tramite una delegazione di due persone attese, all'entrata, da dieci persone distanziate fra loro, con i dispositivi di protezione e che avrebbero seguito le norme anticontagio. Avevamo anche preavvisato, con i tre giorni di rito, la nostra iniziativa, ma la risposta è arrivata secca dopo poche ore: No. Sarebbero state ammesse solo due persone per la consegna della lettera, a patto che nessuno li attendesse sotto". "A questo punto è chiaro che, almeno a Milano (perché nelle altre città ciò non pare essersi verificato) abbiamo un grosso problema - prosegue la nota - con il pretesto dell'emergenza e del contagio si stanno reprimendo i basilari diritti di libertà costituzionale, e ciò non è ammissibile oltre, specie se - come si comincia a leggere in queste ore - vi è prospettiva che lo "stato di emergenza" (quello che a ben vedere con una scusa o un'altra è sempre in vigore da cinquant'anni in Italia), continuerà ancora per sei mesi, ancora per legge. Dal canto nostro, noi una situazione di necessità di spostamento urgente l'avevamo e l'abbiamo autocertificata: 'la situazione di necessità di esercitare il diritto costituzionale di manifestare pubblicamente la propria opinione per richiedere una sanatoria generalizzata e incondizionata per tutte le persone straniere attualmente presenti sul territorio, solo in quanto tali'. E lo abbiamo esercitato. In pochi, distanziati, rispettando le norme anticontagio, ma lo abbiamo fatto". (Com)