Coronavirus: Senna (Lega) e Morgillo (Ugl), su test a dipendenti Atm ennesimo pasticcio del Pd

- "Siamo di fronte all'ennesimo pasticcio della giunta Sala: i test eseguiti sui dipendenti Atm non vengono riconosciuti dall'Ats e quindi il medico non può rilasciare il certificato di malattia. Siamo all'assurdo: quella che poteva essere un'iniziativa positiva si è trasformata, per l'incapacità gestionale della sinistra, in un grande problema per chi lavora". Così Gianmarco Senna (Lega), Presidente della IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione di Regione Lombardia interviene sul problema legato ai test fatti eseguire per il personale di Atm su base volontaria. "Appare evidente che il sindaco Sala sia stato troppo impegnato ad attaccare Regione Lombardia per difendere il suo governo nazionale, che non sta facendo niente per tutelare i lombardi, e non abbia avuto il tempo di assicurarsi che tutto procedesse bene per i lavoratori di cui dovrebbe essere responsabile" aggiunge Senna. "Come sindacato riteniamo positivo il fatto di aver dato la possibilità di effettuare i test, ma se non sono certificati l'utilità viene meno – sottolinea Claudio Morgillo, Segretario Regionale dell'Ugl – oltretutto, essendo su base volontaria, non possono ricadere sui lavoratori gli errori di altri. Quindi, sì ai test, ma quelli certificati di Regione Lombardia. In questo caso, andrebbero estesi anche ai lavoratori della metropolitana". (Com)