Francia: Eliseo, stessa quarantena prevista da Madrid ai visitatori dalla Spagna

- La Francia imporrà dieci giorni di quarantena a tutti coloro che arriveranno dalla Spagna, applicando così le stesse misure previste da Madrid per chi arriva dal territorio francese. Lo rende noto l'Eliseo, spiegando che, sebbene avrebbe voluto evitare, Parigi prenderà gli stessi provvedimenti che gli altri paesi hanno previsto nei confronti dei viaggiatori in provenienza dalla Francia. Per il momento non è ancora stato specificato quando entrerà in vigore la quarantena.(Frp)