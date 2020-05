Golfo: la crisi del petrolio impone alle monarchie una corsa a nuove misure di austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un drastico calo del prezzo del petrolio e un rallentamento dell'economia globale, i paesi del Golfo si trovano a far fronte con una crisi senza precedenti che sta portando i paesi a valutare misure mai intraprese prima, come l'introduzione o l'aumento dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), nuove tasse, taglio ulteriore dei sussidi e grandi piani per l’emissione di obbligazioni. Nel 2014, l'ultima volta che il prezzo del petrolio ha visto un drastico crollo, i membri del Consiglio di cooperazione del Golfo - Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar - avevano predisposto misure di austerità a cui erano seguiti ambiziosi piani per la diversificazione delle economie fortemente dipendenti dalle entrate petrolifere. Secondo l’agenzia specializzata “Bloomberg”, la situazione attuale, con l’intera economia globale in recessione, la ripresa economica tra i sei paesi del Golfo non sarà a forma di “V” ma di “L”, con una tenue e lenta ripresa al pari di altre economie. Lo stimolo economico totale per i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo per affrontare le sfide del coronavirus e i suoi effetti sull'economia fino alla metà del mese scorso è stato pari a 173 miliardi di dollari, di cui 70 miliardi nei soli Emirati Arabi Uniti, seguiti dall'Arabia Saudita con 32 miliardi a sostegno diretto dell’economia, il Qatar con 23 miliardi, l'Oman, il Kuwait e il Bahrain rispettivamente con spese per 20 miliardi, 16,5 miliardi e 11,4 miliardi di dollari.L’Arabia Saudita, la più grande economia del Golfo e il secondo più grande produttore mondiale di petrolio, ha annunciato misure di austerità senza precedenti. Il regno triplicherà l’imposta sul valore aggiunto dal 5 per cento al 15 per cento a luglio, sospenderà i sussidi per i lavoratori del settore pubblico e ridurrà o ritarderà parte dei progetti del programma Vision 2030. I tagli alla spesa pubblica totale ammontano a 100 miliardi di riyal (26,6 miliardi dollari), pari a circa il 10 per cento della spesa totale dal bilancio nazionale originale 2020. Riad ha un prezzo di breakeven fiscale superiore ai 70 dollari al barile nel 2020 tali misure sono fondamentali per prevenire un rapido deterioramento delle riserve in valuta. Il greggio Brent è attualmente scambiato a circa 30 dollari al barile, in calo di oltre il 50 per cento da inizio anno e meno della metà di ciò di cui l’Arabia Saudita ha bisogno per bilanciare il proprio budget. Le misure di riduzione dei costi e di miglioramento delle entrate - sebbene ritenute necessarie, possono tuttavia rallentare qualsiasi eventuale rimbalzo della crescita. La Mufg Bank di Dubai prevede una contrazione della domanda interna di oltre il 4 per cento per quest’anno. Ulteriori tagli alla spesa in conto capitale da parte del governo peseranno sull’attività del settore non petrolifero quest’anno e probabilmente anche l’anno prossimo, poiché la spesa pubblica rimane un fattore chiave dell’attività non petrolifera nonostante gli sforzi per diversificare l’economia, ha sottolineato in una ricerca, Khatija Haque, responsabile della ricerca per l’area Mena presso Emirates Nbd di Dubai.Nei giorni scorsi il ministro delle Finanze, Mohammed al Jadaan, ha riferito ai media che l’aumento dell’Iva è destinato a sostenere le finanze pubbliche nei prossimi anni, anche se si prevede un impatto limitato per il 2020, dato che l’attività e il consumo delle imprese sono in gran parte bloccati nel contenimento per combattere il coronavirus. Pertanto, le entrate non petrolifere sono molto limitate per l’incremento delle tasse. Inoltre triplicare l’Iva, quando le economie vicine del Golfo come il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti hanno ancora l’imposta al 5 per cento, potrebbe anche rendere quelle destinazioni leggermente più competitive rispetto all’Arabia Saudita. Il regno saudita è considerata l’economia più resiliente tra i paesi del Golfo, vantando oltre 470 miliardi di dollari di riserve estere (dato di marzo), di gran lunga il più alto del Medio Oriente e tra i primi dieci a livello globale. Le riserve sono diminuite di 24 miliardi a marzo, il più grande calo mensile mai registrato.Sebbene gli Emirati Arabi Uniti siano l'economia più diversificata del Golfo, con il settore non petrolifero che rappresenta oltre il 71 per cento del Pil, il paese è ancora fortemente esposto alle fluttuazioni del mercato petrolifero. Secondo un rapporto della società di consulenza con sede nel Regno Unito, Capital Economics, Dubai è particolarmente vulnerabile e rischia di ripetere la crisi del 2009 che vide il vicino emirato di Abu Dhabi ad intervenire. "Gli sforzi per contenere il coronavirus faranno sì che l'economia di Dubai si contrarrà", hanno affermato gli autori del rapporto aggiungendo che "i debiti sono aumentati a oltre l'80 per cento del Pil degli Emirati". Dubai affronta una tripla minaccia di un declino del turismo, un blocco continuo volto a contrastare la diffusione del coronavirus, bassi prezzi del petrolio, un'eccessiva offerta nel mercato immobiliare del paese e il rischio che i residenti stranieri abbandonino la città. Per cercare di contenere la crisi, il 12 maggio il ministro dell’Economia, Sultan bin Saeed al Mansouri, ha annunciato un piano in due fasi per riaprire i settori economici e rafforzare il sistema.Durante un incontro virtuale con i rappresentanti del governo, Al Mansouri ha affermato che la prima fase del piano, incentrata sul breve termine, prevede la graduale riapertura delle imprese, supportata da piani di stimolo che finora ammontano a 79 miliardi di dollari. Secondo Al Mansouri, la seconda fase è progettata per accelerare la ripresa e far progredire la crescita, con un'attenzione particolare all'economia digitale e alle tecnologie come l'intelligenza artificiale, le reti 5G, l'Internet of Things (IoT) e le città intelligenti. La seconda fase della strategia si concentrerà anche sulla blockchain, la "green economy" e le energie rinnovabili, le auto elettriche, la stampa 3d, la biotecnologia, l'ingegneria genetica e la robotica.Tuttavia il ministro non ha ancora fornito alcuna linea temporale per l’attuazione. "Chiediamo al settore privato di prepararsi alla fase dell'economia digitale che guiderà la ripresa, alimenterà le future competenze occupazionali e passerà all'integrazione della tecnologia in ogni fase della produzione per garantire la continuità aziendale e la crescita in futuro", ha aggiunto Al Mansouri. Il ministro ha sottolineato vi sarà grande attenzione per le industrie nazionali, garantendo la fornitura di necessità ed esplorare la diversificazione delle importazioni industriali.A differenza del Giappone, che ha visto annullate le Olimpiadi estive, il Qatar, che ospita i Mondiali del 2022, potrebbe avere ancora la possibilità di condurre i giochi normalmente, a seconda dell'evoluzione della pandemia. Il Qatar ha assistito nelle ultime settimane ad una impennata dei contagi fenomeno che secondo le autorità deriva dalle maggiori capacità di test. Sul piano economico, il Qatar ha posticipato in aprile oltre 8 miliardi di dollari di progetti non ancora avviati di fronte a fronte di un calo della domanda di gas naturale liquefatto, principale risorsa dell’emirato, in Asia ed Europa. Nonostante questa situazione, il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede che il Qatar riuscirà a non andare in deficit nel 2020, con un surplus poco sopra il 5 per cento. L’emirato del Golfo - che dal giugno 2017 è oggetto di un embargo economico e diplomatico da parte del cosiddetto “quartetto arabo” formato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto - sta ridimensionando la spesa in conto capitale senza registrare troppi danni alle sue entrate.Gran parte della risposta di stimolo del Qatar alla crisi è stata finora fortemente basata sulla liquidità, con impegni minori derivanti dal bilancio e a differenza di altre nazioni del Golfo che dipendono dal petrolio, Doha dipende maggiormente dalle entrate derivanti dal gas, beneficiando della natura a lungo termine dei contratti di Gnl. Un forte impatto è stato tuttavia registrato dal settore aeroportuale, con Qatar Airways, una delle più importanti compagnie al mondo, che ha annunciato licenziamenti per quasi il 20 per cento dei suoi dipendenti, circa 8 mila persone, a causa del crollo della domanda dovuta al blocco dei collegamenti aerei.Il Kuwait, uno dei paesi della regione maggiormente dipendenti dal settore petrolifero, è stato particolarmente colpito, in proporzione agli abitanti dalla pandemia di coronavirus, applicando misure di restrizione che hanno portato ad un coprifuoco totale che terminerà solamente il 30 maggio. Le misure di chiusura totale del paese unito al forte calo dei prezzi del petrolio, degli investimenti e di altre attività hanno spinto l’emiro del Kuwait, Sabah al Ahmed al Sabah, a avvertire la popolazione sul grave impatto della crisi sul paese, invitando il governo e il parlamento a lavorare insieme per dare il via creare a un programma inteso a razionalizzare la spesa pubblica e ridurre la dipendenza dal petrolio. “La pandemia ha scosso l'economia globale e noi ne facciamo parte", ha detto l'emiro. "Il Kuwait di domani sta affronterà una sfida senza precedenti", ha aggiunto l’emiro, aggiungendo che il paese dovrà proteggersi dagli shock esterni creati dal coronavirus.In base ad un sondaggio di Arab Times, il 45 per cento degli imprenditori kuwaitiani ha dichiarato di aver sospeso o chiuso le proprie attività già a fine febbraio, temendo le conseguenze del coronavirus. Il governo ha annunciato una serie di misure per alleviare l'onere finanziario per il paese ricco di petrolio che si reprime dal crollo del prezzo dell'energia. Il paese, che in questi ha registrato deficit di bilancio consistenti vanta, a differenza delle altre monarchie solamente 45 miliardi di dollari in riserve in valuta estera. Il calo delle riserve e un calo delle entrate hanno messo il paese in una prospettiva finanziaria negativa, secondo l'agenzia di rating Fitch. (Res)