Fase 2: sindaco Sala, scuole chiuse fino a settembre? Non so se va bene, solo Italia e Spagna non riaprono

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante la diretta Instagram sulla pagina "Conosco un posto" ha espresso perplessità sulla mancata riapertura delle scuole. "Io sulla storia che riaprire a settembre vada benissimo o meno non lo so. Rimangono solo l'Italia e la Spagna a non riaprire le scuole. È una decisione certamente complessa", ha detto il primo cittadino. Per quanto riguarda le iniziative del Comune di Milano in sostegno delle famiglie, Sala è tornato a parlare delle summer school, che partiranno a metà giugno e saranno indirizzate ai bambini che hanno entrambi i genitori lavoratori. L'amministrazione sta "mettendo insieme volontariato, oratori e associazioni che sono abituati a gestire bambini", ha detto il sindaco. "Noi - ha aggiunto - stiamo raccogliendo interessi di vari soggetti, oltre alle nostre scuole, per gestire da metà giugno in poi i bambini. Sarà più gioco e divertimento e non educazione classica. Il criterio sarà uno: le famiglie che veramente hanno bisogno perché entrambi i genitori devono andare a lavorare e non sono poche". (Rem)