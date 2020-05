Decreto Rilancio: Labriola (FI), discriminatorio non sostenere tutte le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sostenere tutte le scuole è discriminatorio. Lo sostiene la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola. "Non sostenere tutte le scuole, comprese le paritarie, vuol dire discriminare tantissimi alunni - afferma in una nota -. Non è pensabile ci siano studenti di serie A e studenti di serie B, soprattutto perché molti dei bambini iscritti alle scuole paritarie sono figli di quelle partite Iva o di quei lavoratori autonomi che sono stati i più colpiti dalla crisi economica seguita a quella sanitaria e che ancora non hanno visto un euro. Prevedere l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico per i soli studenti delle scuole pubbliche basterebbe per chiedere le dimissioni del ministro Azzolina. Alle scuole non statali sono assegnati 65 milioni di euro per la fascia d'età 0-6 anni: un modo per lavarsi la coscienza e per colmare la carenza dei posti che gli asili statali non riescono a coprire. Il governo capisca che l'emergenza c'è per tutti e il Ministro all'Istruzione non abbia pregiudizi e ponga rimedio alle storture che ha messo in piedi discriminando bambini, genitori e famiglie solo per un'ideologia distorta". (com)