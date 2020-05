Germania-Usa: ambasciatore Grenell, Berlino adempia a obblighi nucleari Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non dovrebbe “minare la solidarietà che forma la base della deterrenza nucleare della Nato”, ma dovrebbero “adempiere agli obblighi nei confronti dei suoi alleati e investire in maniera continua nella partecipazione al dispositivo nucleare” dell'Alleanza atlantica. È quanto affermato dall'ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino, Richard Grenell, in un contributo pubblicato oggi dal quotidiano “Die Welt”. In questo modo, il diplomatico ha criticato il governo federale, e in particolare il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) che ne fa parte nella Grande coalizione con Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). A tal riguardo, Grenell ha evidenziato: “La guida politica della Germania, e specialmente quella della SpD, deve chiarire ora che la Repubblica federale mantiene le promesse ed è al fianco dei suoi alleati”. Secondo l'ambasciatore degli Usa a Berlino, “una deterrenza nucleare credibile” è “una capacità essenziale” della Nato, è “necessaria nel mondo di oggi e la Germania si è impegnata a contribuirvi”. I richiami di Grenell rispondono a quanto dichiarato nello scorso fine settimana dal capogruppo della SpD al Bundestag, Rolf Muetzenich, secondo cui in futuro la Germania dovrebbe porre fine al collocamento di bombe nucleari degli Stati Uniti sul proprio territorio,previsto dal dispositivo di deterrenza nucleare della Nato. Attualmente, sarebbero circa 20 gli ordigni atomici statunitensi in Germania, tutti stoccati presso la base aerea di Buechel in Germania. Nel quadro degli obblighi Nato, la Luftwaffe ha il compito di trasportarli sugli obiettivi. La posizione di Muetzenich, avanzata da tempo dalla SpD, era stata appoggiata da Norbert Walter-Borjans, copresidente del partito con Saskia Esken. Il portavoce del governo federale, Steffen Seibert, aveva invece replicato ribadendo che la Germania aderisce al principio della deterrenza nucleare dell'Alleanza atlantica. Le dichiarazioni di Muetzenich erano state poi respinte dal ministro degli Esteri, Heiko Maas, esponente della SpD. (segue) (Geb)